В России четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому

Губернатор Гладков: четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино

Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по многоквартирному дому в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошел пожар в нескольких квартирах», — написал губернатор.

По его данным, сотрудники МЧС ликвидируют очаги возгорания, возникшие в результате атак беспилотников. Информация о возможных разрушениях еще уточняется.

В ночь на пятницу, 9 августа, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью 26 беспилотников. Всего за ночь над семью регионами России перехватили 75 беспилотников, а также уничтожили семь безэкипажных катеров.