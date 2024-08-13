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09:08, 13 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об использовании ВСУ медтранспорта для подвоза боеприпасов

Марочко: ВСУ используют медтранспорт для подвоза боеприпасов

Фото: Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют медицинский транспорт для перевозки личного состава и боеприпасов. Об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Невское, Терны и Серебрянка зафиксированы случаи использования украинскими боевиками автомобилей скорой помощи для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов», — рассказал эксперт.

По его словам, таким образом, нарушая международное гуманитарное право, командование украинской армией старается защитить подразделения от ударов БПЛА ВС России.

Ранее Марочко рассказал о разыскиваемой в Харьковской области группе вооруженных солдат ВСУ, самовольно покинувших свои позиции и успевших ограбить магазин.

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