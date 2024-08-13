Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:45, 13 августа 2024Путешествия

В Лондоне мать пятерых детей украла из известного универмага сумки на миллионы рублей

Daily Mail: испанка украла из универмага Harrods в Лондоне пять брендовых сумок

Фото: Toby Melville / Reuters

Испанская туристка обворовала известный универмаг Лондона Harrods на миллионы рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя мать пятерых детей Маргарита Дель Кармен Вальдес Торрес приехала в путешествие в Великобританию и за период с октября 2023-го по май 2024 года совершила пять краж. Она приходила в универмаг с электронным съемником бирок и кусачками. Благодаря этим предметам ей удалось беспрепятственно вынести несколько дорогих сумок таких брендов, как Hermes, Valentino, Chanel, YSL и Gucci.

Женщина попалась 10 мая за кражей сумки Gucci и солнцезащитных очков. Охранник побежал за ней и догнал воровку уже на улице.

В суде мать пятерых детей признала свою вину и раскаялась. Ее адвокат заявил, что Торрес осознает серьезность содеянного. и рада, что ее остановили. Женщину приговорили к 28 неделям тюрьмы.

Ранее карманник-рецидивист украл у иностранных посетителей музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге 70 тысяч рублей и попал на записи с камер видеонаблюдения. На кадрах из музея видно, как мужчина вплотную подходит к незнакомцам на входе.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      В сети появились снимки олимпийской чемпионки в бикини без фотошопа

      Поджигателей военкомата в Мурманске осудили на 17 и 14 лет

      В США допустили срочное завершение конфликта на Украине

      Экс-разведчик предрек потерю Сумской области для Украины из-за атаки на Курскую область

      Российский клуб заявил футболиста с фамилией из 25 букв

      Байден отказался комментировать атаку украинских войск на Курскую область

      Туристов расстроил пропавший из-за дождей пенис великана

      Весь мир следил за парнем, который не спал 11 суток ради мирового рекорда. Почему этот эксперимент может его погубить?

      Глава евродипломатии от имени ЕС выразил поддержку наступлению ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше