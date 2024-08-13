В Лондоне мать пятерых детей украла из известного универмага сумки на миллионы рублей

Daily Mail: испанка украла из универмага Harrods в Лондоне пять брендовых сумок

Испанская туристка обворовала известный универмаг Лондона Harrods на миллионы рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя мать пятерых детей Маргарита Дель Кармен Вальдес Торрес приехала в путешествие в Великобританию и за период с октября 2023-го по май 2024 года совершила пять краж. Она приходила в универмаг с электронным съемником бирок и кусачками. Благодаря этим предметам ей удалось беспрепятственно вынести несколько дорогих сумок таких брендов, как Hermes, Valentino, Chanel, YSL и Gucci.

Женщина попалась 10 мая за кражей сумки Gucci и солнцезащитных очков. Охранник побежал за ней и догнал воровку уже на улице.

В суде мать пятерых детей признала свою вину и раскаялась. Ее адвокат заявил, что Торрес осознает серьезность содеянного. и рада, что ее остановили. Женщину приговорили к 28 неделям тюрьмы.

Ранее карманник-рецидивист украл у иностранных посетителей музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге 70 тысяч рублей и попал на записи с камер видеонаблюдения. На кадрах из музея видно, как мужчина вплотную подходит к незнакомцам на входе.