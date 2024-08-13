В Москве автомобиль сбил девушку на тротуаре

В Басманном районе Москвы автомобиль сбил девушку на тротуаре

В Басманном районе Москвы автомобиль сбил девушку, идущую по тротуару. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

ДТП произошло на углу Лефортовского переулка и Бауманской улицы. Автомобиль вылетел на пешеходную зону улицы, сбил девушку и врезался в здание, отметил корреспондент.

Пострадавшая на данный момент находится в машине реанимации. Причины аварии, а также данные о состоянии водителя пока неизвестны.

По данным Shot, водитель мог не справиться с управлением.

Ранее в Москве школьники угнали автомобиль каршеринга и попали в аварию. Известно, что в районе Южное Бутово пятеро друзей 13-16 лет арендовали машину под чужим именем и поехали кататься. Водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом.