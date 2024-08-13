Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:03, 14 августа 2024Мир

В ООН выступили против кассетных боеприпасов в ответе на вопрос про удар ВСУ по Лисичанску

ООН выступила против кассетных боеприпасов «где бы то ни было» после удара ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал Леонида Пасечника

В ООН отреагировали на запрос ТАСС прокомментировать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску в ЛНР. До этого российские власти обвинили Киев в применении кассетных боеприпасов.

«Мы выступаем против использования кассетных боеприпасов в качестве оружия где бы то ни было», — заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали автобус с людьми в Лисичанске, применив боеприпас кассетного типа. «Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб», — рассказал он.

По словам главы ЛНР, в результате удара ВСУ по автобусу пострадали 28 человек. Шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 12 — в тяжелом. Им оказывают помощь врачи.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      Пропавшего продавца нашли в магазине спустя десять лет. Как он превратился в мумию?

      В США предложили бесплатно заряжать электромобили

      Министр обороны России посетил форум «Армия-2024»

      Журова объяснила ненужность возвращения России в олимпийское движение

      В Молдавии допустили переговоры о вступлении в ЕС в начале 2025 года

      Несколько украинских беспилотников сбили над российским регионом

      В ООН выступили против кассетных боеприпасов в ответе на вопрос про удар ВСУ по Лисичанску

      На Западе назвали четыре причины вторжения ВСУ в Курскую область

      Байден выразил надежду на отказ Ирана от атаки на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше