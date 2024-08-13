В ООН выступили против кассетных боеприпасов в ответе на вопрос про удар ВСУ по Лисичанску

В ООН отреагировали на запрос ТАСС прокомментировать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску в ЛНР. До этого российские власти обвинили Киев в применении кассетных боеприпасов.
«Мы выступаем против использования кассетных боеприпасов в качестве оружия где бы то ни было», — заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали автобус с людьми в Лисичанске, применив боеприпас кассетного типа. «Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб», — рассказал он.
По словам главы ЛНР, в результате удара ВСУ по автобусу пострадали 28 человек. Шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 12 — в тяжелом. Им оказывают помощь врачи.