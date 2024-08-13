В Орске предупредили о закрытии одного из двух мостов из-за роста уровня воды

Врио мэра Орска: при 5-метровом уровне воды в Урале один из двух мостов закроют

Из-за повышения уровня воды в реке Урал один из двух мостов в Орске (Оренбургская область), пострадавшем в апреле от паводков и прорыва дамбы, придется закрыть. Об горожан предупредил врио мэра города Артем Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, днем 13 августа уровень Урала составляет 488 сантиметров. Воробьев уточнил, что на протяжении нескольких дней подряд он растет на несколько сантиметров в день. Он также отметил, что сброс на Ириклинском водохранилище, откуда вода поступает в Урал, стабилен — 345 кубометров в секунду.

Врио мэра города отметил, что если уровень воды в реке поднимется до пятиметровой отметки, один из двух мостов придется закрыть. «Мост на никельской объездной [дороге] подлежит закрытию при повышении Урала до отметки 500 сантиметров. Все прекрасно понимают, какие проблемы возникнут, если для проезда останется один только верхний мост», — заявил чиновник. Он добавил, что мониторинг уровня воды в реке проводится ежечасно и выразил надежду, что закрывать мост не придется.

Весной из-за паводков и прорыва дамбы в зоне затопления оказались дома десятков тысяч жителей Орска.