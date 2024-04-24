Названо количество затопленного в Орске жилья

В зоне затопления в Орске оказалось жилье около 30 тысяч человек

Жилье около 30 тысяч жителей Орска оказалось в зоне затопления. Об этом мэр города Василий Козупица доложил президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Произошедшее он назвал большой бедой. «Около 30 тысяч орчан имеют подтопленное жилье и в течение 20 дней испытывают нарушения своей жизни в связи с чрезвычайной ситуацией в городе», — заявил Козупица.

Ранее Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий половодья назвал Оренбургскую область регионом с наиболее сложной ситуацией с паводками. По его словам, ряд населенных пунктов там до сих пор подтоплены, а уровень воды снижается медленно.

Весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах превысив показатели. Половодье в Оренбургской области началось после прорыва дамбы в Орске, затем под водой скрылась часть районов города и другие населенные пункты.