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16:10, 13 августа 2024Мир

В правительстве Израиля призвали поставить ХАМАС на колени

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир: ХАМАС необходимо поставить на колени

Фото: Mohammed Salem / Reuters

С радикальной исламистской группировкой ХАМАС необходимо не вести переговоры, а поставить ее на колени. С таким заявлением в видеообращении выступил министр нацбезопасности Израиля и лидер консервативной партии «Оцма ехудит» Итамар Бен-Гвир.

Вместо отправки делегации переговорщиков в Доху или Каир Израиль «обязан одержать победу» в секторе Газа и нанести ХАМАС сокрушительное поражение, убежден политик.

Ранее в Европейском союзе рассмотрели введение санкций против Бен-Гвира за призывы к сокращению подачи топлива и помощи гражданскому населению Газы.

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      Глеб Бажуткин
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