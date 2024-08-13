В правительстве Израиля призвали поставить ХАМАС на колени

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир: ХАМАС необходимо поставить на колени

С радикальной исламистской группировкой ХАМАС необходимо не вести переговоры, а поставить ее на колени. С таким заявлением в видеообращении выступил министр нацбезопасности Израиля и лидер консервативной партии «Оцма ехудит» Итамар Бен-Гвир.

Вместо отправки делегации переговорщиков в Доху или Каир Израиль «обязан одержать победу» в секторе Газа и нанести ХАМАС сокрушительное поражение, убежден политик.

Ранее в Европейском союзе рассмотрели введение санкций против Бен-Гвира за призывы к сокращению подачи топлива и помощи гражданскому населению Газы.