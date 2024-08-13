В РХБЗ рассказали о применении произведенных в США отравляющих веществ ВСУ

Начальник войск РХБЗ: ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли отравляющие вещества, произведенные в США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

«Были [факты] применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки», — рассказал офицер. По его словам, промышленность других стран не могла произвести и никогда не производила подобные вещества.

В начале июля Кириллов заявил, что на Украину продолжают ввозить отработавшее ядерное топливо через Польшу и Румынию, превращая республику в свалку высокоопасных отходов.

По его словам, ввоз отработавшего ядерного топлива в страну курирует глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, а спонсирует фонд американского миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundations.