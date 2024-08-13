В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор связал подъем заболеваемости COVID-19 с сезонностью

Рост заболеваемости COVID-19, фиксируемый в России последние пять недель, связан с сезонностью. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре.

Как рассказали в санитарной службе, в последнюю неделю в России выявили 10,2 тысячи случаев коронавируса, что на 29,1 процента выше, чем в предыдущий аналогичный период. В Роспотребнадзоре объяснили, что сезонные всплески COVID-19 обычно связаны с меняющейся погодой и повышенной активностью людей.

«В конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы, и большинство людей возвращаются к работе и учебе, также увеличивается число контактов в общественных местах», — сообщили в санитарной службе.

Ранее иммунолог Николай Крючков напомнил, что COVID-19 — это заболевание с выраженным сезонным компонентом. Он подчеркнул, что уже полтора года оно находится в подострой форме, а в данный момент происходит очередная вспышка коронавируса.