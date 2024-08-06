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18:21, 6 августа 2024Россия

Иммунолог рассказал о новой вспышке коронавируса в России

Иммунолог Крючков: в России идет фаза роста заболеваемости коронавирусом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На данный момент в России идет фаза роста заболеваемости коронавирусом, рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Об опасности новой вспышки специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Ковид — это круглогодичное заболевание с выраженным сезонным компонентом. Но в принципе, высокая заболеваемость может быть в любой сезон. Сама заболевание никуда не уходило. Уже года полтора оно находится в подострой форме. На текущий момент времени происходит очередная вспышка», — высказался иммунолог.

По словам Крючкова, сегодняшние показатели указывают на то, что это не крупная волна, но очень сильно выраженная вспышка.

«За последний месяц в некоторых странах заболеваемость выросла в десять раз к месяцу. При этом значительно меньше роста по госпитализации в отделение реанимации и летальные исходы», — добавил он.

С учетом временного лага, который есть между Россией и другими странами, мы видим, что на текущий момент у нас идет еще фаза роста заболеваемости. В некоторых странах вспышка уже достигла пика

Николай Крючковврач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Собеседник издания отметил, что говорить о каком-то одном штамме коронавируса в этот раз неправильно.

«В России сейчас сборная солянка, возможно, с относительным доминированием подгруппы омикрона FLiRT. Но нельзя сказать, что сейчас есть какой один вариант коронавируса», — объяснил Крючков.

Также иммунолог сообщил, что на вспышку заболеваемости сказывается отсутствие массовой вакцинации в течение продолжительного времени. Он рассказал, что вакцина действует только на протяжении шести-семи месяцев.

«С учетом факторов риска, никакой разницы с момента появления первой генерации омикрон-линии не произошло — с ноября 2021 года. Риски не поменялись. По-прежнему рискуют больше пожилые люди, те, у кого тяжелые хронические заболевания, беременные женщины и дети очень маленького возраста», — добавил он.

На перспективу, на осень, если ничего не поменяется кардинально, я думаю, что будет повтор предыдущего сезона — будет высокая заболеваемость. Она будет далеко не рекордной, но будет высокой

Николай Крючковврач-иммунолог, кандидат медицинских наук
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Ранее стало известно, что в России вновь зафиксировали всплеск заболевания коронавирусом — за неделю показатель вырос на 28,2 процента, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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      Алена Шевченко
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