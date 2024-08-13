В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS

Российская компания «Базальт СПО» начала работу над альтернативой Android и iOS

Российская компания, разработчик ALT Linux, «Базальт СПО» начала разработку новой российской альтернативой операционных систем (ОС) Android и iOS с открытым кодом. Об этом сообщает РБК.

Компания разрабатывает собственную операционную систему для мобильных устройств на открытом исходном коде. Отмечается, что «Базальт СПО» зарегистрировал товарный знак AltPhone. В беседе с изданием представитель компании пояснил, что такое название будет присвоено ОС разработчика, над которой ведется работа.

Представитель «Базальт СПО» также рассказал, что в составе платформы будет свободное программное обеспечение (ПО): ядро Linux и программные компоненты, включенные в независимый репозиторий проекта «Сизиф». В рамках последнего компания сотрудничает с отечественными разработчиками мобильных устройств. С какими именно разработчиками ведется сотрудничество, не уточнялось.

В компании также отметили, что на данный момент работа над новой ОС не закончена. Сроки окончания работы над российской альтернативой Android и iOS, а также другие подробности не приводились.

В начале июня 2023 года ФСБ заявила, что спецслужбы используют технику американского производителя для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами. Служба заявила, что для этого используется вирус в программном обеспечении — он был обнаружен ФСБ на нескольких тысячах iPhone.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в марте сообщал, что работникам Кремля запрещено использовать в служебных целях смартфоны на базе iOS и Android. Аналогичный запрет ввели в Минпромторге и подведомственных ему организациях.