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14:28, 13 августа 2024Экономика

В России призвали ввести важное послабление для жителей приграничья

НАПКА призвала ввести мораторий на взыскание долгов с жителей приграничья

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) призвали всех участников российского рынка профессионального взыскания ввести долговое послабление для жителей приграничных регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Речь идет о предложении ввести мораторий на взыскание долговых обязательств с жителей Курской и других граничащих с Украиной российских регионов. Подобная инициатива, как пояснили в НАПКА, обусловлена тяжелой ситуацией на фоне продолжающихся атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Подобная мера, как предполагается, станет важным послаблением и поможет временно снизить долговую нагрузку на местных жителей, многим из которых пришлось вынужденно эвакуироваться из своих домов и квартир в другие регионы. В НАПКА подчеркнули, что подобный мораторий должен распространиться на все населенные пункты, подвергнувшиеся нападению ВСУ и подразумевать временный запрет на выплаты по всем видам долговых обязательств.

Ранее в Центробанке разъяснили порядок получения кредитных каникул для заемщиков из Белгородской, Брянской и Курской областей. В регуляторе подчеркнули, что местные жители смогут претендовать на приостановку платежей по своим заемным обязательствам на срок до полугода. В то же время банки должны будут отдавать приоритет подобным заявкам и рассматривать их в упрощенном порядке.

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