Получение кредитных каникул для заемщиков из Белгородской и Курской областей разъяснили

ЦБ: эвакуированные заемщики смогут оформить кредитные каникулы на 6 месяцев

Банк России (ЦБ) разъяснил особенности получения кредитных каникул для эвакуировавшихся из Курской, Брянской и Белгородской областей заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Жители регионов, которые были вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате атак Вооруженных сил Украины, смогут обратиться к кредитору за отсрочкой платежей по кредитам на срок до шести месяцев. Банки должны рассмотреть такие заявления в упрощенном порядке и принимать от заемщиков любые доступные документы.

«Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 миллионов рублей — по ипотеке, 1,6 миллиона рублей — по автокредитам, 150 тысяч рублей — по кредитным картам или 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам», — пояснили в ЦБ.

Тем клиентам, чьи займы превышают установленный законом лимит, стоит пойти навстречу и реструктуризировать долг, добавили в Банке России. Кредитные каникулы следует распространить даже на тех, кто уже пользовался услугой, а в особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) — даже полностью или частично простить долг. Такие меры не должны ухудшать кредитную историю заемщика.

Ряд российских банков уже приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области. Также некоторые кредитные организации согласились списать задолженность погибших и получивших тяжелые ранения.