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13:22, 13 августа 2024Мир

В России рассказали о борьбе с передачей советских вооружений Украине

Шугаев: РФ отзывает лицензии у предприятий за рубежом из-за передачи оружия ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Москва принимает решения по борьбе с передачей советского вооружения Киеву путем отзыва лицензий у ремонтных предприятий за рубежом. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости.

«У предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского) производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий», — рассказал он.

По его словам, в 2022 году Москва лишила лицензий ряд болгарских и чешских предприятий на право ремонта вертолетов типа «Ми». Шугаев отметил, что Россия принимает и другие действия по борьбе с передачей другими странами оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Российская сторона исходит из принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками военно-технического сотрудничества взятых на себя обязательств, подчеркнул директор Федеральной службы.

Ранее сообщалось, что Чехия отправила на Украину почти 60 процентов своих запасов тяжелого вооружения. В связи с этим издание Politico отметило, что Прага «ощущает на себе большую боль», чем остальные европейские столицы.

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      Виктория Кондратьева
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