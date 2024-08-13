В российском аэропорту произошла массовая задержка и отмена рейсов

В аэропорту Новосибирска произошла массовая задержка рейсов авиакомпании S7

В аэропорту Новосибирска произошла массовая отмена и задержка рейсов российской авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что во вторник, 13 августа, в международном аэропорту Толмачево отменили и задержали вылеты по меньшей мере шести самолетов, следовавших в Кемерово и Улан-Удэ и из Красноярска, Иркутска и Улан-Удэ.

В ведомстве заявили, что позднее к вышеуказанным направлениям добавился рейс в Стамбул. «Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг и безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Возможной причиной отмены и переноса рейсов называют сбой в расписании перевозчика.

Ранее пилотов самолета другой российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Челябинск Boeing 737-800 сразу после вылета.