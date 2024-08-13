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10:41, 13 августа 2024Россия

В российском городе разгромили около 30 могил

В Кемеровской области неизвестные разгромили около 30 могил

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Мыски Кемеровской области неизвестные разгромили около 30 могил. В полицию обратились родственники, которые приезжали на кладбище к своим близким, сообщили в Telegram-канале регионального УМВД России.

Сотрудники полиции провели осмотр Центрального кладбища в городе, сейчас разыскивают причастных к массовому осквернению мест захоронений.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавили в ведомстве.

Ранее в Рубцовске в Алтайском крае неизвестные осквернили могилы бойца специальной военной операции на Украине и его родственников — захоронения оставили без оградок.

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      Елена Торубарова
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