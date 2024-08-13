Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:53, 13 августа 2024Мир

В Сербии заявили о приближении конфликта Европы с Россией

Вице-премьер Сербии Вулин: Европа скатывается к конфликту с Россией

Фото: Darko Vojinovic / AP

В настоящее время заметно приближение Европы к конфликту с Россией, со стороны которой не исходит угрозы для европейских стран. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости.

«Сейчас Европа скатывается к конфликту с Россией, который ничем не вызван», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что Россия «никоим образом не угрожает Европе». Вулин также сообщил, что сербские некоммерческие организации получили задание продвигать тему отправки оружия на Украину. По его мнению, эта кампания направлена на ухудшение российско-сербских отношений и ставит своей целью лишение Москвы партнера, который «бесконечно уважает Россию».

Ранее Вулин заявил, что Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича судьбу свергнутого президента Югославии Слободана Милошевича, которого не стало в тюрьме.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Обстановка напряженная». Власти закрыли въезд в один из районов Белгородской области. Там возросла активность ВСУ

      Россиянка-призер ОИ-2024 впервые в карьере попала в топ-20 рейтинга WTA

      На Урале мальчиков-двойняшек объявили в розыск из-за спора их родителей

      Средний размер запрашиваемых в России микрозаймов взлетел

      В ядерном центре раскрыли срок запуска «Царь-лазера»

      Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером в небе

      19-летняя дочь Моники Беллуччи похвасталась фигурой в бикини

      В Госдуме напомнили россиянам об одном запрете для школьников в новом учебном году

      В ЛНР рассказали об использовании ВСУ медтранспорта для подвоза боеприпасов

      Россиянин побывал в США и перечислил «бесящие» особенности страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше