В Сербии заявили о приближении конфликта Европы с Россией

Вице-премьер Сербии Вулин: Европа скатывается к конфликту с Россией

В настоящее время заметно приближение Европы к конфликту с Россией, со стороны которой не исходит угрозы для европейских стран. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости.

«Сейчас Европа скатывается к конфликту с Россией, который ничем не вызван», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что Россия «никоим образом не угрожает Европе». Вулин также сообщил, что сербские некоммерческие организации получили задание продвигать тему отправки оружия на Украину. По его мнению, эта кампания направлена на ухудшение российско-сербских отношений и ставит своей целью лишение Москвы партнера, который «бесконечно уважает Россию».

Ранее Вулин заявил, что Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича судьбу свергнутого президента Югославии Слободана Милошевича, которого не стало в тюрьме.