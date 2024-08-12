Вице-премьер Сербии Вулин: Запад готовит для Вучича судьбу Милошевича

Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича судьбу свергнутого президента Югославии Слободана Милошевича, которого не стало в тюрьме. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости.

«Президента Милошевича после свержения 5 октября 2000 года не стало в Гааге, он не вышел на пенсию. Это же готовят и Александру Вучичу», — заявил Вулин.

По словам вице-премьера, протесты в Сербии против добычи лития также нацелены на разжигание «цветной революции, которая должна будет свергнуть власть». Он добавил, что под свержением зачастую подразумевается не только смена власти, но и уничтожение носителя власти.

В 2001 году свергнутый лидер Югославии Слободан Милошевич был выдан Гаагскому трибуналу. В 2006 году пребывавшего под следствием политика не стало в Гаагской тюрьме.

9 августа Вучич сообщил, что Россия предупредила Сербию о готовящихся массовых беспорядках с целью «госпереворота». На следующий день протестующие против добычи лития в Сербии перекрыли движение на международной магистрали Будапешт — Салоники.