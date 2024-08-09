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21:35, 9 августа 2024Мир

Вучич получил от России данные о готовящемся в Сербии госперевороте

Вучич заявил о полученных от России данных о готовящемся в Сербии госперевороте
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Россия предупредила власти страны о готовящихся в республике массовых беспорядках. Организаторами госпереворота выступают представители стран Запада, уточнил политик во время общения с журналистами, информирует ТАСС.

«Сегодня мы получили официальную информацию из Российской Федерации. Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся», — подчеркнул Вучич.

В частности, по словам политика, Агентство безопасности и информации Сербии отвечает за полученные от РФ данные.

22 июля президент Вучич заявил, что западные страны активно ведут подготовку к прямому военному столкновению с Россией. По его словам, это видно по военным приготовлениям и тому, как они ведутся. При этом на Западе предпочли бы вести военные действия против Москвы через кого-то другого, поскольку в данный момент США и их союзники не готовы к прямому столкновению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что страны НАТО продолжают окружение России своей инфраструктурой. По его словам, альянс справляется со своей функцией конфронтационного блока.

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      Марина Совина
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