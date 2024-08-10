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23:43, 10 августа 2024Мир

В Белграде протестующие перекрыли международную магистраль

РИА Новости: в Белграде протестующие перекрыли международную магистраль

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В Белграде протестующие против добычи лития в стране вышли на мост и перекрыли движение на международной магистрали Будапешт — Салоники, сообщает корреспондент РИА Новости из сербской столицы.

Демонстранты разделились на две колонны, одна пошла в сторону трассы, а другая к железнодорожному вокзалу. Из-за протестов там не ходят поезда и электрички, некоторые собравшиеся вышли на рельсы.

9 августа президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Россия предупредила власти страны о готовящихся в республике массовых беспорядках с целью «госпереворота». Организаторами выступают представители стран Запада, уточнил глава государства. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Вучич не отдаст власть «бандитам».

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      Сергей Грехов
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