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20:41, 10 августа 2024Мир

В Сербии прокомментировали сообщение о готовящемся в стране госперевороте

Вице-премьер Сербии Вулин: президент страны Вучич не отдаст власть бандитам
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Вице-премьер Сербии и экс-глава национальной спецслужбы Александр Вулин заявил, что президент страны Александр Вучич не отдаст власть бандитам. Его слова приводит ТАСС.

«У нас крепкая и сильная страна, и президент Вучич — не [экс-президент Украины Виктор] Янукович, он не собирается бежать и отдавать власть бандитам», — прокомментировал Вулин сообщение о готовящемся в Сербии госперевороте.

9 августа президент Вучич рассказал, что Россия предупредила власти страны о готовящихся в республике массовых беспорядках. Организаторами госпереворота выступают представители стран Запада, уточнил Вучич.

В конце июля сербский лидер заявил, что западные страны активно ведут подготовку к прямому военному столкновению с Россией. По его словам, это видно по военным приготовлениям и тому, как они ведутся. При этом на Западе предпочли бы вести военные действия против Москвы через кого-то другого, поскольку в данный момент США и их союзники не готовы к прямому столкновению.

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      Олег Давыдов
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