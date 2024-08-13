В Совфеде ответили на просьбу Зеленского разрешить наносить удары вглубь России

Сенатор Цеков предостерег страны Запада от последствий ударов вглубь России

Возможное разрешение стран Запада бить вглубь России оружием, поставленным Украине из-за рубежа, чревато для стран Европы и США. Об этом, комментируя просьбу Владимира Зеленского, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, его цитирует РИА Новости.

Зеленский до этого заявил, что собрался добиться разрешения бить оружием Запада вглубь территории России. Украинский политик поручил министерству обороны и дипломатам представить перечень необходимых шагов для применения западного дальнобойного оружия по таким целям.

«Если Запад пойдет на поводу у Зеленского и разрешит наносить удары своим оружием вглубь России, то это решение будет для них чревато, так как будет расценено как объявление нам войны. Ответ с нашей стороны обязательно последует», — сказал Цеков.

Он напомнил, что страны Запада в любом случае принимают участие в конфликте на Украине руками бойцов ВСУ, так как снабжают их оружием и боеприпасами.

Ранее США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Позиция США касательно применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного дальнобойного оружия не изменилась, подчеркивал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.