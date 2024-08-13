В США усомнились в ответственности России за нанесение ущерба ЗАЭС

Экс-советник госсека США усомнился в ответственности РФ за нанесение ущерба ЗАЭС

Утверждения о том, что Россия может нести ответственность за преднамеренное нанесение ущерба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), противоречат логике. Об этом заявил бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон, сообщает ТАСС.

«Мне как логически мыслящему человеку показалось бы очень странным намеренное нанесение россиянами ущерба Запорожской АЭС, поскольку та находится под их контролем практически с начала войны», — объяснил экс-советник американского госсека.

Уилкерсон отметил, что не располагает собственной информацией о происходящем на ЗАЭС, однако отметил, что испытывает «серьезное сомнение» по поводу излагаемых украинской стороной версий происшествия на ЗАЭС. По словам полковника, об ответственности Украины за произошедшее можно будет говорить, если будет подтверждено, что повреждение охладительных систем станции произошло вследствие применения беспилотников.

Ранее стало известно, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не смогли определить причину пожара на ЗАЭС. Однако в агентстве считают маловероятным, что пожар на башне градирни станции начался у ее основания.