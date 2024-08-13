Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:51, 13 августа 2024Мир

В США усомнились в ответственности России за нанесение ущерба ЗАЭС

Экс-советник госсека США усомнился в ответственности РФ за нанесение ущерба ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Утверждения о том, что Россия может нести ответственность за преднамеренное нанесение ущерба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), противоречат логике. Об этом заявил бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон, сообщает ТАСС.

«Мне как логически мыслящему человеку показалось бы очень странным намеренное нанесение россиянами ущерба Запорожской АЭС, поскольку та находится под их контролем практически с начала войны», — объяснил экс-советник американского госсека.

Уилкерсон отметил, что не располагает собственной информацией о происходящем на ЗАЭС, однако отметил, что испытывает «серьезное сомнение» по поводу излагаемых украинской стороной версий происшествия на ЗАЭС. По словам полковника, об ответственности Украины за произошедшее можно будет говорить, если будет подтверждено, что повреждение охладительных систем станции произошло вследствие применения беспилотников.

Ранее стало известно, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не смогли определить причину пожара на ЗАЭС. Однако в агентстве считают маловероятным, что пожар на башне градирни станции начался у ее основания.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР заявили о планах США заменить Зеленского. Кто может стать новым президентом Украины?

      Врачи предупредили о вреде распространенной привычки

      «АвтоВАЗ» вложит рекордную сумму в модернизацию производства

      Инстасамка показала откровенное совместное видео с мужем

      В российском городе разгромили около 30 могил

      В Курской области ликвидировали издевавшихся над российскими ранеными бойцов ВСУ

      Стало известно о возможном назначении нового командующего СВО в Курской области

      В Сумах сообщили о повреждении инфраструктуры

      Расчеты ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии отправились в Россию

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше