В Сумах сообщили о повреждении инфраструктуры

В результате ракетного удара в Сумах был поврежден объект инфраструктуры, в одном из районов города отсутствует газ и свет. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской городской военной администрации (ГВА) Алексей Дрозденко.
«Район Веретеновки без газа и электроэнергии», — говорится в публикации.
В ГВА подчеркнули, что отключение бытовых услуг временно, и городские службы уже ведут восстановительные работы. О том, какие именно объекты были повреждены, не уточняется.
12 августа в Сумах получил повреждения объект критической инфраструктуры. Также появилась информация о повреждении объекта промышленной инфраструктуры в городе Мирополь.