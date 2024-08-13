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10:31, 13 августа 2024Бывший СССР

В Сумах сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Сумской ГВА Дрозденко: в Сумах был поврежден объект инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате ракетного удара в Сумах был поврежден объект инфраструктуры, в одном из районов города отсутствует газ и свет. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской городской военной администрации (ГВА) Алексей Дрозденко.

«Район Веретеновки без газа и электроэнергии», — говорится в публикации.

В ГВА подчеркнули, что отключение бытовых услуг временно, и городские службы уже ведут восстановительные работы. О том, какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

12 августа в Сумах получил повреждения объект критической инфраструктуры. Также появилась информация о повреждении объекта промышленной инфраструктуры в городе Мирополь.

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      Глеб Палехов
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