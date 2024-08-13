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09:52, 13 августа 2024Бывший СССР

В СВР указали на лихорадочность действий Зеленского

СВР: действия Зеленского угрожают выходом конфликта за пределы Украины
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибегнул к отчаянным решениям, пытаясь сохранить собственную власть. На некую лихорадочность действий украинского лидера указали в пресс-бюро Службы внешней разведки России, передает РИА Новости.

«Глава киевского режима перешел к "лихорадочным действиям", поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций», — говорится в публикации.

Отмечается, что шаги, на которые идет глава украинского государства, могут привести к эскалации конфликта и его выходу за пределы территории Украины.

В силовом ведомстве подчеркнули, что за отчаянностью поступков Зеленского стоит утрата им легитимности, после того как его президентская каденция истекла, а новые выборы не были проведены.

СВР также уличила США в попытке заменить Зеленского. В ведомстве сообщили, что Вашингтон стремится избавиться от нынешнего украинского лидера и найти на его роль менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников.

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      Глеб Палехов
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