В Таллине призвали переименовать Петербургское шоссе

Вице-мэр Таллина Пере призвал переименовать Петербургское шоссе

Вице-мэр Таллина Пяртель-Петер Пере призвал переименовать Петербургское шоссе в городе. Об этом сообщает портал эстонской телерадиокомпании ERR.

По мнению чиновника, переименовать шоссе можно, например, в Ракверское, назвав в честь города Раквере на севере Эстонии. Причину своего предложения чиновник не пояснил.

Ранее власти Таллина решили переименовать Московский бульвар в городском районе Ласнамяэ. Предполагается, что новый топоним пешеходная улица получит осенью. До этого, в марте 2022 года, внепарламентская партия «Зеленые Эстонии» обращалась к властям эстонской столицы с предложением переименовать бульвар в Киевский.