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14:53, 10 июля 2024Бывший СССР

В Таллине захотели переименовать Московский бульвар

ERR: власти Таллина планируют осенью переименовать Московский бульвар

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Власти Таллина решили переименовать Московский бульвар в городском районе Ласнамяэ. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Предполагается, что бульвар получит новое название осенью. Согласно плану городской администрации, бульвар должен получить новое название не позднее октября. Ранее, в марте 2022 года, внепарламентская партия «Зеленые Эстонии» обратилась к властям Таллина с предложением переименовать эту пешеходную улицу в Киевский бульвар.

В апреле 2022 года сообщалось, что мэрия Таллина приняла решение создать в городе площадь Украины. До этого власти Латвии и Литвы переименовали в честь Украины столичные улицы, на которых располагаются посольства России.

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      Георгий Нестеров
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