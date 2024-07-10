В Таллине захотели переименовать Московский бульвар

ERR: власти Таллина планируют осенью переименовать Московский бульвар

Власти Таллина решили переименовать Московский бульвар в городском районе Ласнамяэ. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Предполагается, что бульвар получит новое название осенью. Согласно плану городской администрации, бульвар должен получить новое название не позднее октября. Ранее, в марте 2022 года, внепарламентская партия «Зеленые Эстонии» обратилась к властям Таллина с предложением переименовать эту пешеходную улицу в Киевский бульвар.

В апреле 2022 года сообщалось, что мэрия Таллина приняла решение создать в городе площадь Украины. До этого власти Латвии и Литвы переименовали в честь Украины столичные улицы, на которых располагаются посольства России.