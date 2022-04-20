В Эстонии решили создать площадь Украины

Мэрия эстонского Таллина решила создать в городе площадь Украины

Мэрия Таллина приняла решение создать в эстонской столице площадь Украины. Об этом заявил вице-мэр города Йоозеп Вимм, передает РИА Новости.

По его словам, городская комиссия по топонимам предложила рассмотреть три варианта расположения площади. Самым выгодным оказался парк Лембиту, расположенный позади здания министерства иностранных дел в центре Таллина. Отмечается, что напротив располагается площадь Исландии.

Такое решение, считает Вимм, позволит «достойно помнить вклад Украины в оборону всей Европы».

Вице-мэр также рассказал, что после принятия решения о создании площади необходимо будет получить согласование в нескольких ведомствах и провести публичное обсуждение названия. На это, отметил он, потребуется определенное время.

В марте власти Латвии и Литвы переименовали столичные улицы, на которых расположены посольства России, в честь Украины. В Вильнюсе безымянный переулок, где находилось российское посольство, назвали улицей Героев Украины, а в Риге улице Антонияс дали название Независимости Украины.

Аналогичным образом решили поступить и власти Праги. Часть улицы Коруновачни, где расположено здание дипмиссии, будет называться улицей Украинских героев.