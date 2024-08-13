Возможность восстановления США связей с Россией в случае победы Трампа оценили

Эксперт Блохин: истеблишмент США может помешать Трампу наладить связи с Россией

Американский истеблишмент может помешать кандидату на пост президента США Дональду Трампу реализовать курс на восстановление связей с Россией в случае его победы на выборах. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, сообщает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что «идеи» Трампа, что Россия не является врагом США, в отличие от Китая, а поскольку возможности Вашингтона в мире ограничены, ему надо договариваться с Россией. Однако высокопоставленные лица американского правительства могут помешать Трампу наладить отношения с Москвой.

«Исходя из прошлого опыта, мы видим, что было давление на Трампа со стороны конгресса, в итоге Трамп был вынужден усилить антироссийский санкционный режим. Здесь много таких ограничений», — добавил Блохин.

Ранее Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску назвал президента России Владимира Путина хорошим переговорщиком. Политик отметил, что в ситуации с Украиной российский лидер хотел вести дипломатический диалог.