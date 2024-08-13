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18:28, 13 августа 2024Забота о себе

Врач назвал главные составляющие идеального завтрака

Диетолог Садыков: идеальный завтрак состоит из овсяной каши, яиц и йогурта

Фото: Brooke Lark / Unsplash

Некоторые популярные завтраки могут быть вредны для здоровья, предупредил диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков. Главные составляющие идеального завтрака он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Диетолог рассказал, что завтрак, состоящий из творожного сырка с восемью процентами жирности, молока, запеченного бутерброда с колбасой и сыром, кофе с молоком и яблока, может нанести вред здоровью. По словам врача, сочетание молока и кисломолочного продукта сильно перегружает желудок и затрудняет процесс переваривания, что может привести ко вздутию, дискомфорту и нарушению пищеварения. В представленном наборе продуктов, продолжил диетолог, явно не хватает клетчатки, нужной для правильного функционирования ЖКТ, и слишком много насыщенных жиров, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Идеальный завтрак, по словам Садыкова, может состоять из овсяной каши с фруктами и орехами, яиц с тостами из цельнозернового хлеба, йогурта с фруктами и семенами чиа. Он указал, что овсяная каша и цельнозерновой хлеб богаты клетчаткой, орехи — полезными жирами, белком и клетчаткой, яйца — источник белка, а йогурт содержит не только белки, но и кальций и полезные для пищеварения пробиотики.

Ранее эндокринолог, диетолог Оксана Михалева предупредила, что избыток соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому чрезвычайно важно контролировать ее количество в рационе. Врач заявила, что на переизбыток соли в рационе прежде всего указывают отеки на лице и руках, возникающие утром и постепенно проходящие к обеду или вечеру.

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      Александра Лисица
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