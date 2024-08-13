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02:00, 13 августа 2024Забота о себе

Врач назвала мешающий заснуть продукт

Сомнолог Тейт: содержащая капсаицин острая пища может помешать заснуть

Фото: Freepik

Острая пища перед сном может помешать человеку заснуть, рассказала сомнолог Дипти Тейт. Мешающий спать продукт она назвала в беседе с Metro.

Тейт объяснила, что острая пища часто содержит капсаицин — вещество со жгучим вкусом. «Капсаицин способен повышать температуру тела, что может нарушить естественный процесс охлаждения, который происходит, когда организм готовится ко сну. Это может затруднить засыпание и погружение в глубокий сон», — рассказала она.

Кроме того, вещество активирует сенсорные рецепторы, участвующие в восприятии боли и тепла. Из-за этого может возникать ощущение жжения или дискомфорта, что может отвлекать и мешать расслабиться и заснуть, объяснила Тейт.

Она напомнила, что острая пища также вызывает расстройство желудка и кислотный рефлюкс, что не способствует глубокому сну, и активирует в организме легкую защитную реакцию с выбросом адреналина. «Адреналин готовит организм к реакции "бей или беги", увеличивая частоту сердечных сокращений и концентрацию внимания», — уточнила сомнолог.

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Наконец, дискомфорт и стресс от употребления острой пищи также могут косвенно влиять на уровень гормонов серотонина и мелатонина, регулирующих циклы сна и бодрствования. «Стресс и дискомфорт могут снизить уровень серотонина и нарушить выработку мелатонина, что приводит к трудностям с засыпанием и сном», — заключила она.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева раскрыла простые правила восстановления режима сна без лекарств. Для этого, по ее мнению, нужно минимизировать использование гаджетов.

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      Александра Лисица
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