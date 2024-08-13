Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:08, 13 августа 2024Путешествия

Забег туристов до шезлонгов в отеле популярного курорта Европы попал на видео

Daily Mail: забег туристов до шезлонгов в отеле Испании попал на видео

Забег туристов до шезлонгов у бассейна в отеле Испании попал на видео. Кадры с популярного курорта Европы публикует Daily Mail.

По данным таблоида, запись сделана в гостинице Villa Romana в Таррагоне, Каталония. На видео показано, как постояльцы толпятся у двери, которая ведет к бассейну. Как только охранник открывает ее, отдыхающие бегом устремляются к лежакам. Они толкают друг друга, чтобы протиснуться в дверь.

Ранее туристы из Великобритании напали на испанскую семью с двумя детьми из-за нехватки свободных мест на лежаках. Мужчины сбросили женщину с шезлонга, уронили его на ногу отдыхающей и напугали ее дочерей.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило о попытках прорыва ВСУ в Курской области

      На Западе раскрыли худший для Киева исход операции ВСУ под Курском

      55-летняя жена Олега Газманова показала лицо без макияжа

      ВСУ ударили кассетным боеприпасом по полному пассажиров автобусу в ЛНР

      В Минобороны назвали число потерь ВСУ за время боевых действий в Курской области

      ЕС перевел Украине 4,2 миллиарда евро

      Аналитик рассказал о намерениях США сменить Зеленского на Авакова

      Шесть бойцов ВСУ взяли в плен во время зачистки населенного пункта в Курской области

      На Марсе обнаружили подземный океан

      Театры России и Китая поставят совместный спектакль по Чехову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше