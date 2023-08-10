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17:35, 10 августа 2023Путешествия

На популярном курорте Европы мужчины побили туристку за место на шезлонге

Двое британцев напали на семью с детьми на Канарах из-за нехватки шезлонгов

Фото: Will Truettner / Unsplash

Туристы из Великобритании напали на испанскую семью с двумя детьми из-за нехватки свободных мест на лежаках, сообщило издание Spanish News Today.

Пострадавший Сантьяго рассказал, что проводил отпуск с семьей на популярному курорте Европы — острове Фуэртевентура Канарского архипелага. Когда его жена с двумя дочерьми отдыхала в отеле у бассейна, к ним подошли двое приезжих из Великобритании. Они начали кричать и заявили, что уже заняли пустой шезлонг, на котором сидела супруга Сантьяго. Мужчины скинули женщину с лежака и уронили его ей на ногу.

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Уточняется, что мать и девочки были напуганы и не понимали, что им говорили британцы, потому что не знали английского. Одна из дочерей написала отцу в WhatsApp, что «маму бьют». Когда мужчина спустился к бассейну из номера, на место происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Сантьяго возмутился, что персонал отеля отнесся к ним с презрением и не принял достаточных мер против нападавших. В итоге испанская семья была вынуждена переехать в другой отель.

Ранее сообщалось, что в Крыму отдыхающим на пляже предлагают платить за лежачие места в тени. Отдых под навесом на песке обходится в 150 рублей, а на шезлонге — в два раза дороже.

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    Мария Борисова
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