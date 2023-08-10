Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:47, 10 августа 2023Путешествия

На популярном курорте Крыма начали продавать лежачие места в тени

«Крыша ТурДома»: в Феодосии начали продавать места под тенью за 150 рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: «Лента.Ру»

На популярном крымском курорте Феодосия начали продавать отдыхающим на пляже туристам лежачие места в тени. Соответствующее фото с ценами появилось в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

«В Феодосии догадались продавать туристам тенек: полежать под навесом стоит 150 рублей. А на солнце — бесплатно!» — подписали фото администраторы канала.

Материалы по теме:
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
Куда поехать на море летом 2023 года?В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
1 июня 2023
«Сейчас уже нет таких цен» Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
«Сейчас уже нет таких цен»Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
1 мая 2023

Согласно прейскуранту, чтобы полежать под тенью не на песке, а на шезлонге, придется заплатить в два раза больше — 300 рублей.

Многих подписчиков Telegram-канала возмутил факт продажи мест в тени на пляже. «А потом некоторые удивляются, почему это наши граждане предпочитают Турцию, а не родное побережье», «С какого рожна на муниципальных городских пляжах вообще появляются частные постройки?», «Так они долго туристов будут заманивать», — посетовали они.

Другие юзеры не посчитали ситуацию необычной. «А кто должен возмещать стоимость строительства навеса? Халявщики всегда, залезая под чужой оплаченный зонт, говорят: "Вам что, тени жалко?"», «Если не относится к кафе либо к объекту размещения, то практически везде, в любой стране и на любом курорте, зонтики и шезлонги платные», «В Турции шезлонги в среднем — по 100 лир (это 350 рублей). Попадались и по 75. За зонты — по столько же. Только что вернулись из месячного путешествия», — рассказали подписчики.

Ранее видео, где показана стоимость аренды лежаков в Сочи, вызвало возмущение пользователей сети. На записи россиянин показывает пляжный прейскурант, согласно которому аренда шезлонга на первой линии утром стоит полторы тысячи рублей, а в другое время суток — две тысячи рублей. Автор видео сравнил стоимость лежаков с ценой арендованной квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Польша разместит на границе с Белоруссией 10 тысяч военных

    Врач раскрыла россиянам портящие волосы средства

    Поставки газа из России сократились

    Крымчан предупредили об утилизации боеприпасов

    Игравший в «Тереке» футболист рассказал о шутках Кадырова

    Прилетевшего из Москвы в Грузию звезду «Универа» не пустили в страну

    В Запорожской области оценили продвижение ВСУ

    В Москве продадут разделенный на женскую и мужскую части дворец

    Отправляющейся в командировку с бывшим женихом замужней женщине дали совет

    Пушилин рассказал о состоянии Клещеевки после боев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости