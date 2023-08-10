На популярном курорте Крыма начали продавать лежачие места в тени

«Крыша ТурДома»: в Феодосии начали продавать места под тенью за 150 рублей

На популярном крымском курорте Феодосия начали продавать отдыхающим на пляже туристам лежачие места в тени. Соответствующее фото с ценами появилось в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

«В Феодосии догадались продавать туристам тенек: полежать под навесом стоит 150 рублей. А на солнце — бесплатно!» — подписали фото администраторы канала.

Согласно прейскуранту, чтобы полежать под тенью не на песке, а на шезлонге, придется заплатить в два раза больше — 300 рублей.

Многих подписчиков Telegram-канала возмутил факт продажи мест в тени на пляже. «А потом некоторые удивляются, почему это наши граждане предпочитают Турцию, а не родное побережье», «С какого рожна на муниципальных городских пляжах вообще появляются частные постройки?», «Так они долго туристов будут заманивать», — посетовали они.

Другие юзеры не посчитали ситуацию необычной. «А кто должен возмещать стоимость строительства навеса? Халявщики всегда, залезая под чужой оплаченный зонт, говорят: "Вам что, тени жалко?"», «Если не относится к кафе либо к объекту размещения, то практически везде, в любой стране и на любом курорте, зонтики и шезлонги платные», «В Турции шезлонги в среднем — по 100 лир (это 350 рублей). Попадались и по 75. За зонты — по столько же. Только что вернулись из месячного путешествия», — рассказали подписчики.

Ранее видео, где показана стоимость аренды лежаков в Сочи, вызвало возмущение пользователей сети. На записи россиянин показывает пляжный прейскурант, согласно которому аренда шезлонга на первой линии утром стоит полторы тысячи рублей, а в другое время суток — две тысячи рублей. Автор видео сравнил стоимость лежаков с ценой арендованной квартиры.