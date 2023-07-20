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07:48, 20 июля 2023Путешествия

Стоимость лежаков в Сочи по цене аренды квартиры возмутила россиян

Пользователи сети раскритиковали высокие цены на аренду лежаков в Сочи

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Видео, где показана стоимость аренды лежаков в Сочи, вызвало возмущение пользователей сети. Кадры, снятые отдыхающим на курорте туристом, были опубликованы в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На записи россиянин показывает пляжный прейскурант, согласно которому аренда шезлонга на первой линии утром стоит полторы тысячи рублей, а в другое время суток — две тысячи рублей. Автор видео сравнил стоимость лежаков с ценой арендованной квартиры. «Лежак по цене однушки в Сочи», — подписал он свой ролик.

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Комментаторы раскритиковали высокие цены на популярном российском курорте. «Нафига отдавать бешеные деньги за Сочи, если можно за границей отдохнуть, по горящей еще и дешевле», «За хороший отдых можно заплатить. А за это — точно нет», «Вообще интересно, грязный пляж, нереальные цены, смысл туда ехать?», — возмутились подписчики аккаунта.

Но нашлись и те, кому стоимость шезлонгов не показалась завышенной. «Так это центральная набережная главного курорта страны, чего он хотел-то?», «Если бы ты платил бешеные деньги за аренду, зарплату и т.д., посмотрела бы, какие цены ты поставил. Сколько можно уже удивляться», «Везде такие цены на побережье, не только в Сочи», — написали другие пользователи соцсети.

Ранее пользователей сети возмутило видео с россиянкой, которая гуляла по улицам Сочи в прозрачном платье. «Туристы без комплексов в Сочи», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

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    Марина Черняк
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