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11:35, 13 августа 2024Путешествия

Загорающие на пляжах Сочи нудисты попали на видео

Полиция Сочи выявила семерых загорающих на пляжах нудистов

Полиция Сочи провела рейды на пляжах, чтобы выявить отдыхающих, которые нарушают нормы приличия в общественных местах. Загорающие нудисты попали на видео, которое ведомство публикует в Telegram-канале.

В отношении семи человек, которые отдыхали на побережье голыми, правоохранители составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Отмечается, что эта статья предполагает наказание в виде штрафа или до 15 суток ареста.

«Нарушителям также напомнили о необходимости соблюдать установленные правила поведения в публичном пространстве, чтобы не портить отдых себе и окружающим», — добавили в полиции.

Летом 2024 года власти Сочи усилили рейды по выявлению нудистов. За соблюдением этических норм следят сотрудники администрации города и полицейские.

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      Мария Борисова
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