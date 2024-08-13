Загорающие на пляжах Сочи нудисты попали на видео

Полиция Сочи выявила семерых загорающих на пляжах нудистов

Полиция Сочи провела рейды на пляжах, чтобы выявить отдыхающих, которые нарушают нормы приличия в общественных местах. Загорающие нудисты попали на видео, которое ведомство публикует в Telegram-канале.

В отношении семи человек, которые отдыхали на побережье голыми, правоохранители составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Отмечается, что эта статья предполагает наказание в виде штрафа или до 15 суток ареста.

«Нарушителям также напомнили о необходимости соблюдать установленные правила поведения в публичном пространстве, чтобы не портить отдых себе и окружающим», — добавили в полиции.

Летом 2024 года власти Сочи усилили рейды по выявлению нудистов. За соблюдением этических норм следят сотрудники администрации города и полицейские.