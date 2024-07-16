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19:54, 16 июля 2024Путешествия

На юге России будут усиленно вылавливать нудистов

РИА Новости: на пляжах Сочи усилили рейды за нудистами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти Сочи усилили рейды за нудистами на незакрепленных пляжных территориях в четырех крупных районах. О том, что на юге России будут вылавливать обнаженных отдыхающих, пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Святослава Ершова.

Собеседник агентства пояснил, что на пляжах действуют этические нормы поведения, и за их соблюдением будут следить сотрудники администрации города и полицейские. По данным источника, туристов будут контролировать не только на оборудованных зонах отдыха у воды, но и в тех местах, где купание запрещено. В случае нарушения правил отдыхающих ждет административная ответственность.

Уточняется, что подобные рейды уже принесли первые результаты: на пляжах курорта выявили 11 правонарушений. Пятерым отдыхающим объяснили правила поведения в общественных местах, на остальных составили административные протоколы.

В августе 2023 года загорающие топлес туристки на пляже в Сочи возмутили пользователей сети. Девушек, которые отдыхают, лежа на животе с развязанными лямками купальников, сняли на видео и разместили его в интернете.

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      Алина Черненко
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