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14:26, 13 августа 2024Бывший СССР

Запасы советского оружия у ВСУ оценили

Военный эксперт Дандыкин: у ВСУ больше оружия НАТО, чем советского

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось не так много оружия советского образца, сейчас большая часть — это техника НАТО, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Советского оружия не так много, его меньше, чем западного, но оно есть. Судя по образцам артиллерии, выгребают все, что можно, по всему миру. Это и советские самолеты, и артиллерия. Но с каждым днем боевых действий советской техники становится все меньше, большая часть — это образцы НАТО», — сказал Дандыкин.

Из числа советского оружия ВСУ, по словам военного эксперта, часто используют БТР, боевые машины пехоты, буксируемую артиллерию, минометы, боеприпасы. Но запасы подобной техники в мире постепенно истощаются.

«Американцы по всему миру ищут то, что можно было бы отправить Украине. Но постепенно все это утилизируется», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Москва принимает решения по борьбе с передачей советского вооружения Киеву путем отзыва лицензий у ремонтных предприятий за рубежом.

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