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16:03, 13 августа 2024Путешествия

Заполненный туристами катер едва не столкнулся с яхтой и попал на видео

Туристический катер и яхта едва не столкнулись у берегов Греции

Туристический катер едва не столкнулся с яхтой у берегов Греции. Инцидент попал на видео, которое публикует портал Need to Know.

Нештатная ситуация произошла 8 августа между греческими островами Кефалония и Итака. Пассажиры Nidri Star 1 сняли, как к ним на полной скорости приблизилась яхта Bleu de Nimes.

Хотя у туристического судна был приоритет в движении, второй корабль не снизил скорость и прошел в нескольких метрах от заполненного путешественниками катера. В последний момент яхта успела повернуть, и неприятных последствий удалось избежать. Местные власти проводят расследование.

Ранее в Сочи катер заплыл в зону для купания и наехал на 17-летнюю девушку. Отмечалось, что у туристки были «кишки наружу».

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      Мария Борисова
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