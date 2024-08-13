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14:46, 13 августа 2024Ценности

Звезда «Ворониных» ответила на критику ее фото в мини-юбке и чулках

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российская актриса Екатерина Волкова ответила на критику ее фото в мини-юбке и чулках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда телесериала «Воронины» опубликовала снимок в упомянутой одежде. На размещенном кадре видно, что она поставила одну ногу на стол. Одна из подписчиц не оценила данное фото, посчитав его вульгарным. «Ногу задрала. Ни стыда ни совести. Ты же мать», — прокомментировала юзерша.

Артистка, в свою очередь, решила ответить пользовательнице сети. «Этот лучок произвел фурор. Был комментарий, который меня взбудоражил. Я вам скажу: да, я мать и горжусь этим! У меня прекрасная растяжка! Я ж мать, могу позволить себе все что угодно. А это, друзья, просто образ», — заявила знаменитость.

Ранее в июле Екатерина Волкова показала фигуру в раздельном купальнике.

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      Мария Винар
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