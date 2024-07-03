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19:55, 3 июля 2024Ценности

42-летняя звезда «Ворониных» снялась в купальнике

Российская актриса Екатерина Волкова снялась в красном раздельном купальнике

Фото: @volkovihome

Российская актриса Екатерина Волкова снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя звезда сериала «Воронины» разместила несколько фото, на которых позировала в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера-бандо, плавок и мини-юбки. Свой образ знаменитость украсила колье с массивным камнем. При этом она продемонстрировала подтянутое тело.

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Кроме того, Волкова распустила темные волосы средней длины. «Как вам такая спасательница Белека?» — поинтересовалась она.

В марте 42-летняя звезда «Ворониных» показала фигуру в купальнике и без макияжа. Актриса разместила снимки, на одном из которых она предстала на фоне моря в светло-бежевом бикини.

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      Екатерина Ештокина
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