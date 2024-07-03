42-летняя звезда «Ворониных» снялась в купальнике

Российская актриса Екатерина Волкова снялась в красном раздельном купальнике

Российская актриса Екатерина Волкова снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя звезда сериала «Воронины» разместила несколько фото, на которых позировала в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера-бандо, плавок и мини-юбки. Свой образ знаменитость украсила колье с массивным камнем. При этом она продемонстрировала подтянутое тело.

Кроме того, Волкова распустила темные волосы средней длины. «Как вам такая спасательница Белека?» — поинтересовалась она.

В марте 42-летняя звезда «Ворониных» показала фигуру в купальнике и без макияжа. Актриса разместила снимки, на одном из которых она предстала на фоне моря в светло-бежевом бикини.