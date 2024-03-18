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12:19, 18 марта 2024Ценности

42-летняя звезда «Ворониных» снялась в купальнике и без макияжа

Российская актриса Екатерина Волкова снялась в бежевом купальнике и без макияжа

Фото: @volkovihome

Российская актриса Екатерина Волкова снялась в откровенном виде и без макияжа на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя звезда сериала «Воронины» разместила серию фото, на одном из которых она предстала на фоне моря в светло-бежевом купальнике, состоящем из топа-бандо и плавок. При этом артистка показала подтянутую фигуру.

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Кроме того, Волкова отказалась от косметических средств на лице, демонстрируя естественный внешний вид без дефектов. Вдобавок знаменитость распустила короткие темные волосы.

Ранее в марте 42-летняя звезда «Ворониных» показала фигуру в купальнике. Российская актриса Екатерина Волкова примерила ярко-розовое бикини.

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      Екатерина Ештокина
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