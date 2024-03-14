49-летняя звезда «Ворониных» показала фигуру в купальнике

Российская актриса Екатерина Волкова показала фигуру в ярко-розовом купальнике

Российская актриса Екатерина Волкова показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя звезда сериала «Воронины» разместила снимок, на котором предстала в ярко-розовом раздельном купальнике на фоне дома. Упомянутый наряд состоял из топа-бандо и трусов с низкой посадкой. При этом артистка продемонстрировала подтянутую фигуру.

Кроме того, знаменитость распустила темные волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и несколько браслетов.

Ранее в марте Валя Карнавал показала фигуру в откровенном бикини и вызвала споры в сети. 22-летняя исполнительница предстала перед камерой у бассейна под открытым небом на фоне гор. При этом она примерила черный купальник.