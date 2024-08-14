60-летняя Кортни Кокс разгневала дочь из-за гардероба

Актриса Кортни Кокс не сохранила наряды из 1990-х для дочери и разгневала ее

Американская актриса Кортни Кокс разгневала 20-летнюю дочь Коко Аркетт из-за своего гардероба. Об этом сообщает Page Six.

Аркетт в разговоре с журналистами рассказала, что разочаровалась поступками 60-летней матери, которая не сохранила для нее свои культовые наряды из 1990-х годов. «Смешной факт — она не хранила для меня ничего. Это очень грубо. Все с восхищением говорят мне об одежде мамы того времени, а мне приходится отвечать, что у нее больше нет этих вещей», — пояснила девушка.

В мае Кортни Кокс рассказала, что продолжает общаться с призраком своего коллеги Мэттью Перри.