Американец прилетел отдохнуть в Москву и устроил дебош в дорогом отеле

Американец устроил дебош в московском отеле Radisson из-за отказа в заселении

Турист из США прилетел на отдых в Москву и устроил дебош в дорогом отеле из-за отказа в заселении. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел в столичной гостинице Radisson Blu Olympiyskiy. Отмечается, что у 45-летнего американца не было миграционной карты.

По данным издания, мужчина вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам отеля: он размахивал руками и нецензурно выражался как на русском языке, так и на английском языке. После этого нарушителя доставили в отдел полиции.

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