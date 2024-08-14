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10:50, 14 августа 2024Путешествия

Американец прилетел отдохнуть в Москву и устроил дебош в дорогом отеле

Американец устроил дебош в московском отеле Radisson из-за отказа в заселении

Фото: E. O. / Фотобанк Лори

Турист из США прилетел на отдых в Москву и устроил дебош в дорогом отеле из-за отказа в заселении. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел в столичной гостинице Radisson Blu Olympiyskiy. Отмечается, что у 45-летнего американца не было миграционной карты.

По данным издания, мужчина вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам отеля: он размахивал руками и нецензурно выражался как на русском языке, так и на английском языке. После этого нарушителя доставили в отдел полиции.

Ранее правоохранители в Москве задержали итальянца, который устроил съемку с дрона в районе Кремля. 5 августа 21-летний бортпроводник авиакомпании Emirates Франко Эзинель запустил квадрокоптер недалеко от парка «Зарядье» в центре столицы. Аппарат привлек внимание полицейских.

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      Фариза Бацазова
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