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10:54, 14 августа 2024Силовые структуры

Устроивший дебош в московском отеле американец напал на полицейского

В Москве задержали американца, устроившего дебош в отеле и напавшего на силовика
Начало событий в новости Американец прилетел отдохнуть в Москву и устроил дебош в дорогом отеле

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Гражданин США, который устроил дебош в московском отеле, напал на силовика в отделе полиции. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, 46-летний американец был доставлен в участок после драки в гостинице, куда его не смогли заселить без миграционной карты. В отделе иностранец не остановился и напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить.

Американца скрутили и поместили в камеру.

О гражданине США, устроившем дебош в одном из пятизвездочных отелей в Мещанском районе Москвы, стало известно ранее 14 августа. Мужчина возмутился, что его не могут заселить в номер без миграционной карты, поругался с персоналом и ввязался в драку.

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      Олеся Мицкевич
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