Устроивший дебош в московском отеле американец напал на полицейского

В Москве задержали американца, устроившего дебош в отеле и напавшего на силовика

Начало событий в новости Американец прилетел отдохнуть в Москву и устроил дебош в дорогом отеле

Гражданин США, который устроил дебош в московском отеле, напал на силовика в отделе полиции. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, 46-летний американец был доставлен в участок после драки в гостинице, куда его не смогли заселить без миграционной карты. В отделе иностранец не остановился и напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить.

Американца скрутили и поместили в камеру.

О гражданине США, устроившем дебош в одном из пятизвездочных отелей в Мещанском районе Москвы, стало известно ранее 14 августа. Мужчина возмутился, что его не могут заселить в номер без миграционной карты, поругался с персоналом и ввязался в драку.