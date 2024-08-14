Анастасия Волочкова высказалась о своих мужчинах фразой «меряются яхтами и самолетами»

Балерина Анастасия Волочкова: мои мужчины меряются яхтами и самолетами

Российская балерина Анастасия Волочкова высказалась о своих мужчинах в разговоре об обманутой мошенниками певице Ларисе Долиной. Интервью с ней публикует Life.

Танцовщица поддержала артистку, у которой мошенники украли 200 миллионов рублей после продажи квартиры в Москве. Волочкова ответила хейтерам, которые возмутились роскошным убранством жилья Долиной.

«Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир, не размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолетами и добропорядочностью. Вот самое главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах», — заявила балерина, подытожив свою фразу словами поддержки.

Ранее Волочкова публично поддержала Аллу Пугачеву. Она опубликовала в личном блоге снимок с певицей.