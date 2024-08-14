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15:12, 14 августа 2024Экономика

Богатейший бизнесмен Франции выпал из тройки самых состоятельных людей мира

BBI: владелец LVMH Арно опустился на четвертую строчку в списке богатейших людей

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Владелец производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, являющийся богатейшим бизнесменом Франции, выпал из тройки самых состоятельных людей мира. Об этом свидетельствуют обновленные данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Глава LVMH с суммарным состоянием в 185 миллиардов долларов опустился на четвертую строчку списка, из топ-3 его вытеснил соучредитель компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг. Капитал последнего, согласно обновленным данным, достиг отметки в 188 миллиардов.

При этом еще накануне, 13 августа, суммарное состояние владельца LVMH оценивалось в 184 миллиарда долларов, а Цукерберга — в 183 миллиарда. Таким образом, за день капитал американского предпринимателя увеличился на 5 миллиардов.

Лидерами обновленного рейтинга стали еще два гражданина США — владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, а также основатель Amazon Джефф Безос. Состояние первого, по новым данным, достигло 235 миллиардов долларов, а капитал второго увеличился до отметки в 193 миллиарда. В результате тройка богатейших людей мира оказалась представлена исключительно американскими бизнесменами.

Маск вернул себе лидерство в списке самых состоятельных предпринимателей в конце июня 2024 года в результате переоценки рыночной стоимости SpaceX. На тот момент его суммарный капитал оценивался в 216 миллиардов долларов, по этому показателю он незначительно опередил своего главного конкурента — Безоса. Таким образом, за последние полтора месяца совокупное состояние Маска увеличилось на 19 миллиардов.

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      Анатолий Акулов
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