Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:21, 14 августа 2024Ценности

Бритни Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в откровенном боди

Певица Бритни Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в леопардовом боди

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость поделилась роликом, в котором предстала в белых сапогах и облегающем боди, оформленном леопардовым принтом и глубоким декольте. На ней также был надет атласный бюстгальтер кофейного цвета. Перед камерой Спирс исполнила танец, принимая непристойные позы.

В описании к посту звезда рассказала, что сменила имидж. «Впервые я стала платиновой блондинкой! Это огромная разница. Я стала такой крутой», — отметила она.

Ранее в июле сообщалось, что Бритни Спирс показа фото топлес.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» рассказал о раскрытом плане ВСУ захватить Курскую АЭС

      На Западе признали устойчивость политической системы в России

      МИД России заявил о долгосрочной паузе в переговорах с Украиной

      Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады

      Главу Росмолодежи освободили от должности

      Россиянин смог погасить часть ипотеки после одной покупки

      Стало известно об активизации российских военных в Запорожской области

      В российском городе нашли редкие грибы непристойной формы

      Врач порекомендовала равноценную замену горячему чаю в жару

      На российском рынке планшетов появился новый лидер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше