Бритни Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в откровенном боди

Певица Бритни Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в леопардовом боди

Американская певица Бритни Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость поделилась роликом, в котором предстала в белых сапогах и облегающем боди, оформленном леопардовым принтом и глубоким декольте. На ней также был надет атласный бюстгальтер кофейного цвета. Перед камерой Спирс исполнила танец, принимая непристойные позы.

В описании к посту звезда рассказала, что сменила имидж. «Впервые я стала платиновой блондинкой! Это огромная разница. Я стала такой крутой», — отметила она.

Ранее в июле сообщалось, что Бритни Спирс показа фото топлес.